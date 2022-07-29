Сергей Юран рассчитывает на победу «Химок» в матче с «Ростовом»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассчитывает на победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом».
«Хорошая боевая команда, которая качественно двигается и выполняет установку тренера. Мне понравилось, как они играли с «Динамо» и «Локомотивом». Это только подтверждает, что нас ждет тяжелый матч. Плюс в Ростове жаркая погода. Но мы всё равно рассчитываем только на победу.», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
«Химки» в первых двух турах чемпионата России набрали четыре очка. Сначала команда Юрана сыграла вничью с действующим чемпионом страны «Зенитом» (1:1), а затем разгромила «Нижний Новгород» (3:0). Встреча «Ростова» и «Химок» на стадионе «Ростов Арена» начнётся в 20:00 мск 31 июля.
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