«Барселона» позорит своё великое имя». Невилл — о ситуации с де Йонгом

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл ответил болельщику, который посчитал, что экс-футболист не реагировал бы на ситуацию с полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом, если бы не ходили слухи о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».
«Меня вообще не интересует, подпишет он контракт с «Манчестер Юнайтед» или нет! Однако я всегда горячусь, когда ситуацию подсвечивают подобным образом, что клубы издеваются над своими сотрудниками и не платят им положенные деньги.
«Барселона» позорит своё великое имя", — написал Невилл в «Твиттере».
Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» не выплатила 25-летнему нидерландскому футболисту € 20 млн долга по зарплате и бонусам. Сообщалось, что при выплате долга де Йонг согласится перейти в «Манчестер Юнайтед».
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