Роберт Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из клуба

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски обвинил мюнехнскую «Баварию» во лжи по поводу его ухода из клуба.

«Связан ли мой уход со слухами, что «Бавария» интересовалась Холандом? Нет, это не имеет никакого отношения к Эрлингу. Если вопрос в том, было ли решение уйти из-за него, нет, я не видел проблемы, если бы он присоединился к «Баварии».

Но некоторые люди не говорят мне правду, говорят что-то другое. Для меня всегда было важно быть максимально ясным, оставаться верным, и, может быть, для некоторых людей это было проблемой. Я видел и чувствовал, что, возможно, сейчас самое время покинуть «Баварию» и присоединиться к «Барселоне».

Всё, что произошло за последние, может быть, несколько недель до того, как я покинул «Баварию», в этом было много политики. Клуб пытался найти аргумент, почему они могут продать меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И мне пришлось смириться с этим, хотя обо мне было много ерунды, много дерьма, лжи. Но, в конце концов, я знал, что фанаты, даже в этот период, всё еще очень меня поддерживают», — приводит слова Левандовского ESPN.

Левандовски покинул «Баварию» этим летом и подписал контракт с «Барселоной» до 2026 года.