Эксперт по турецкому футболу рассказал о проблемах нового клуба Оздоева

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал о проблемах клуба «Фатих Карагюмрюк», в который перешёл российский полузащитник Магомед Оздоев.

«Фатих Карагюмрюк» — это клуб почти со столетней историей, но почти никаких успехов он не добивался. По решению министра образования Турции в 40-х годах прошлого столетия команду лишили стадиона, так что на несколько лет «Фатих Карагюмрюк» прекратил существование. Но потом вернулся и даже участвовал в первом сезоне чемпионата Турции в 1959 году! Долгое время клуб играл в низших лигах, а в сезоне-2019/2020 вернулся в Суперлигу и очень неплохо там выступает.

В клуб пришел Андреа Пирло, и, думаю, команда будет играть в атаку, прессинг, будет зрелищный футбол. Это ставка президента клуба Сулеймана Хурмы, который хочет, чтобы команда была привлекательна для болельщиков, повышался уровень посещаемости. Им нужно сделать «Фатих Карагюмрюк» брендом, участвовать в еврокубках. Задачи максимально амбициозные, но есть большие трудности.

У клуба нет стадиона, нет базы, нет автобуса с надписью «Фатих Карагюмрюк». В связи с этим президент клуба ждёт поддержки от государства и открыто об этом говорит, но и сам находит спонсоров и деньги на серьёзные трансферы. Хурма сам говорит, что приглашать того же Пирло сложно, когда есть такие проблемы, когда приходится тренироваться то в Олимпийском парке рядом со стадионом «Ататюрк», то на базе сборной Турции рядом с офисом федерации футбола. Есть бытовые сложности, но клуб старается их решать», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.

Контракт Оздоева с турецким клубом рассчитан на два года.