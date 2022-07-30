Эксперт по турецкому футболу рассказал о проблемах нового клуба Оздоева

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал о проблемах клуба «Фатих Карагюмрюк», в который перешёл российский полузащитник Магомед Оздоев.
«Фатих Карагюмрюк» — это клуб почти со столетней историей, но почти никаких успехов он не добивался. По решению министра образования Турции в 40-х годах прошлого столетия команду лишили стадиона, так что на несколько лет «Фатих Карагюмрюк» прекратил существование. Но потом вернулся и даже участвовал в первом сезоне чемпионата Турции в 1959 году! Долгое время клуб играл в низших лигах, а в сезоне-2019/2020 вернулся в Суперлигу и очень неплохо там выступает.
В клуб пришел Андреа Пирло, и, думаю, команда будет играть в атаку, прессинг, будет зрелищный футбол. Это ставка президента клуба Сулеймана Хурмы, который хочет, чтобы команда была привлекательна для болельщиков, повышался уровень посещаемости. Им нужно сделать «Фатих Карагюмрюк» брендом, участвовать в еврокубках. Задачи максимально амбициозные, но есть большие трудности.
У клуба нет стадиона, нет базы, нет автобуса с надписью «Фатих Карагюмрюк». В связи с этим президент клуба ждёт поддержки от государства и открыто об этом говорит, но и сам находит спонсоров и деньги на серьёзные трансферы. Хурма сам говорит, что приглашать того же Пирло сложно, когда есть такие проблемы, когда приходится тренироваться то в Олимпийском парке рядом со стадионом «Ататюрк», то на базе сборной Турции рядом с офисом федерации футбола. Есть бытовые сложности, но клуб старается их решать», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.
Контракт Оздоева с турецким клубом рассчитан на два года.
- 30 июля 2022
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