Отец Романа Ерёменко объяснил, почему в 2021 году его сын расторг контракт с «Ростовом»

Алексей Ерёменко, отец экс-полузащитника «Рубина», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова» Романа Ерёменко, назвал причину, по которой 23 февраля 2021 года футболист расторг контракт с ростовским клубом.
«Раньше у Ромы не было такого рвения и желания играть профессионально. После долгих лет, когда он играл профессионально, он хотел быть ближе с семьей. Например, три месяца они жили вместе, три месяца раздельно, поэтому сейчас он настоящий папа. Ему нравится быть им. Всё-таки трое маленьких детей, нужно быть ответственным. Его приостановка карьеры была связана с семьей. Он там, они здесь. Начались тёрки в семье. Он решил, что семья должна быть на первом месте», – приводит слова Алексея Ерёменко «Матч ТВ».
28 июля стало известно, что Роман Ерёменко подписал контракт с финским клубом ХИФК. Соглашение рассчитано до конца сезона. В данный момент ХИФК занимает последнее место в чемпионате Финляндии.
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