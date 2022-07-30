Дебютный гол Рахима Стерлинга за «Челси» — в видеообзоре товарищеского матча с «Удинезе»

В Удине на стадионе «Дачия Арена» прошёл товарищеский матч, в котором «Удинезе» принимал «Челси». Матч завершился победой лондонского клуба со счётом 3:1.
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В составе «Челси» отличились Н'Голо Канте, Мэйсон Маунт и Рахим Стерлинг, для которого этот гол стал дебютным в составе лондонского клуба. Единственный гол за «Удинезе» записал в свой актив Жерар Деулофеу.
Напомним, ранее «Челси» в товарищеских матчах обыграл «Америку», а также уступил «Шарлотт» и лондонскому «Арсеналу».
Новый сезон чемпионата Англии стартует 5 августа. В матче первого тура АПЛ «Челси» предстоит провести матч с «Эвертоном». Матч состоится 6 августа в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
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