Петржела: у «Локомотива» никаких шансов. «Зенит» можно победить только случайно

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча команды с «Зенитом» в третьем туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).



«У «Локомотива» никаких шансов бороться с «Зенитом». У петербуржцев очень сильная и мощная команда. Их можно победить только случайно, и то один раз за сезон. Никакая команда не может обыграть «Зенит» по делу. Возможен ли разгром? «Локомотив» будет очень осторожно играть в обороне, поэтому разгрома не будет, но железнодорожники проиграют!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Встреча третьего тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) пройдёт сегодня, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Соперники проведут матч на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург).