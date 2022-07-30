«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Атлетико» в товарищеском матче

В Норвегии на стадионе «Уллевол» завершилась товарищеская встреча между английским «Манчестер Юнайтед» и мадридским «Атлетико». Матч закончился в пользу испанской команды со счётом 1:0.



«Матрасники» смогли забить манкунианцам только в концовке игры – на 86-й минуте гол забил португалец Жоау Феликс с передачи испанского форварда Альваро Мораты.



Матч примечателен обилием жёлтых карточек – обе команды заработали на двоих восемь «горчичников», два из которых получил бразильский полузащитник Фред, удалившись в самой концовке встречи.



Следующую предсезонную игру «Манчестер Юнайтед» проведет 31 июля с другим испанским клубом – «Райо Вальекано», а мадридский «Атлетико» 4 августа сыграет против «Кадиса».