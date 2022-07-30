«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Атлетико» в товарищеском матче
Поделиться
В Норвегии на стадионе «Уллевол» завершилась товарищеская встреча между английским «Манчестер Юнайтед» и мадридским «Атлетико». Матч закончился в пользу испанской команды со счётом 1:0.
«Матрасники» смогли забить манкунианцам только в концовке игры – на 86-й минуте гол забил португалец Жоау Феликс с передачи испанского форварда Альваро Мораты.
Матч примечателен обилием жёлтых карточек – обе команды заработали на двоих восемь «горчичников», два из которых получил бразильский полузащитник Фред, удалившись в самой концовке встречи.
Следующую предсезонную игру «Манчестер Юнайтед» проведет 31 июля с другим испанским клубом – «Райо Вальекано», а мадридский «Атлетико» 4 августа сыграет против «Кадиса».
Комментарии
- 30 июля 2022
-
19:25
-
19:15
-
19:12
-
19:07
-
19:07
-
18:55
-
18:51
-
18:41
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
18:03
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:23
-
17:20
-
17:19
-
17:12
-
17:06
-
17:00
-
16:59
Партнерский контент