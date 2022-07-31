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Нигматуллин: разгром «Локомотива» «Зенитом» — очень печальное зрелище

Нигматуллин: разгром «Локомотива» «Зенитом» — очень печальное зрелище
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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» (5:0).

«Зенит» разгромил «Локомотив», если честно, это неудивительно. Это соотношение сил «Зенита» и всех остальных команд. К сожалению, всё это очень печальное зрелище. И печальный результат выступления «Локомотива», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» с двумя очками в активе остался на 12-й позиции. Действующим чемпионом страны является «Зенит».

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