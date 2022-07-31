Нигматуллин: разгром «Локомотива» «Зенитом» — очень печальное зрелище
Поделиться
Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» (5:0).
«Зенит» разгромил «Локомотив», если честно, это неудивительно. Это соотношение сил «Зенита» и всех остальных команд. К сожалению, всё это очень печальное зрелище. И печальный результат выступления «Локомотива», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал семь очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» с двумя очками в активе остался на 12-й позиции. Действующим чемпионом страны является «Зенит».
Комментарии
- 31 июля 2022
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:38
-
11:24
-
11:19
-
10:56
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:24
-
10:18
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:49
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
08:38
-
08:16
-
07:38
-
07:21
-
06:42
-
06:38
-
06:11
-
06:08
-
05:54
Партнерский контент