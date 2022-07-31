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Видео гола Караева в стиле Ибрагимовича в матче «Крылья Советов» — «Торпедо»

Видео гола Караева в стиле Ибрагимовича в матче «Крылья Советов» — «Торпедо»
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В эти минуты в Самаре проходит матч третьего тура РПЛ. «Крылья Советов» принимают «Торпедо». Счёт в матче был открыт на 20-й минуте. После навесной передачи с фланга в исполнении Артёма Самсонова форвард Давид Караев в касание отправил мяч в дальний угол. Точный удар в касание был исполнен в стиле нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Торпедо».

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Султонов, Нетфуллин, Енин, Караев, Калмыков.

После двух туров «Крылья Советов» занимают восьмое место с тремя очками в активе. «Торпедо» (0) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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