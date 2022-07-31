Гильермо Абаскаль объяснил, за счёт чего «Спартаку» удалось уверенно обыграть «Оренбург»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу клуба в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1).
«Анализ по сегодняшней игре положительный, хорошо провели первые минуты, использовали стандартное положение — за что спасибо моему помощнику, который над этим работает. В первые минуты второго тайма нам было нужно лучше работать с мячом, больше контролировать игру. Сегодня хорошо сработали замены, нам удалось освежить игру», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
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