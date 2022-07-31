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Англия — Германия: Элла Тун открыла счёт в финале чемпионата

Англия — Германия: Элла Тун открыла счёт в финале чемпионата
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В эти минуты на стадионе «Уэмбли» проходит финал женского чемпионата Европы. В финале встречаются сборные Англии и Германии. Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, англичанок вперёд вывела Элла Тун. На стадионе присутствуют около 87 000 зрителей. На матче установлен рекорд финалов чемпионатов Европы.

Составы команд:

Англия: Ирпс, Уильямсон, Брайт, Бронз, Дэйли, Уолш, Стэнуэй, Хемп, Кирби, Мид, Уайт.

Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Дебриц, Обердорф, Магулль, Бранд, Хут, Шюллер.

Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию матча Англия — Германия.

Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).

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