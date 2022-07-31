Англия — Германия: Элла Тун открыла счёт в финале чемпионата
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Уэмбли» проходит финал женского чемпионата Европы. В финале встречаются сборные Англии и Германии. Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, англичанок вперёд вывела Элла Тун. На стадионе присутствуют около 87 000 зрителей. На матче установлен рекорд финалов чемпионатов Европы.
Составы команд:
Англия: Ирпс, Уильямсон, Брайт, Бронз, Дэйли, Уолш, Стэнуэй, Хемп, Кирби, Мид, Уайт.
Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Дебриц, Обердорф, Магулль, Бранд, Хут, Шюллер.
Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию матча Англия — Германия.
Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).
Комментарии
- 31 июля 2022
-
21:22
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:10
-
21:06
-
21:05
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:42
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:36
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:41
-
19:39
-
19:31
-
19:28
Партнерский контент