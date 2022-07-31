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Защитник «Спартака» Хлусевич: борьба за чемпионство? Почему нет?

Защитник «Спартака» Хлусевич: борьба за чемпионство? Почему нет?
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Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом» (4:1). Он ответил на вопрос, могут ли красно-белые побороться за чемпионство по итогам розыгрыша.

«У «Спартака» всегда самые высокие задачи и самые высокие цели. Борьба за чемпионство? Почему нет?» — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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