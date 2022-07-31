Защитник «Спартака» Хлусевич: борьба за чемпионство? Почему нет?

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом» (4:1). Он ответил на вопрос, могут ли красно-белые побороться за чемпионство по итогам розыгрыша.
«У «Спартака» всегда самые высокие задачи и самые высокие цели. Борьба за чемпионство? Почему нет?» — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.
После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
- 31 июля 2022
-
21:22
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:10
-
21:06
-
21:05
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:42
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:36
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:41
-
19:39
-
19:31
-
19:28