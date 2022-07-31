Даниил Хлусевич рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для победы в РПЛ

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что нужно сделать красно-белым для победы в Российской Премьер-Лиге.



«Нужно работать и верить в себя, в команду и в единство команды. У нас хорошо подобранный состав, он конкурентоспособный», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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