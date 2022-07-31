«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции

В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» завершился матч за Суперкубок Франции. Первый трофей сезона оспорили «ПСЖ» и «Нант».



Встреча закончилась крупной победой парижан — 4:0. На 22-й минуте Лионель Месси открыл счёт. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного. А в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Нант».

Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.

Матч за Суперкубок традиционно открывает сезон во Франции.