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«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции

«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции
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В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» завершился матч за Суперкубок Франции. Первый трофей сезона оспорили «ПСЖ» и «Нант».

Встреча закончилась крупной победой парижан — 4:0. На 22-й минуте Лионель Месси открыл счёт. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного. А в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Нант».

Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.

Матч за Суперкубок традиционно открывает сезон во Франции.

Суперкубок Франции. Финал
31 июля 2022, воскресенье. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 0
Нант
Нант
1:0 Месси – 22'   2:0 Неймар – 45+5'   3:0 Рамос – 57'   4:0 Неймар – 82' (пен)
Удаления: нет / Кастеллетто – 81'
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