Чернов: некоторые футболисты не знают правил. Я ни разу не читал, просто смотрю футбол

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о судействе в Российской Премьер-Лиге.
«На встрече с судейским корпусом нам показали некоторые моменты и то, как надо действовать в обороне при стандартах, за что свистят, а за что не свистят. Думаю, что сегодня как раз пенальти, который нам не поставили, — это яркий тому пример. Повлияла ли эта встреча как-то? Да, но в матче «Краснодар» — «Урал» такой же неоднозначный момент был в начале матча.
Я думаю, что Шелия и Соболев поговорили друг с другом и всё решили. Это лучше у Саши спросить, мне всё равно.
Правда ли, что некоторые футболисты не знают правил? Думаю, да. Я вроде как их знаю (смеётся). Книжку про правила ни разу не читал, я просто смотрю футбол», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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