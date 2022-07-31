Принц Уильям вручил сборной Англии трофей за победу на женском ЧЕ-2022

Принц Уильям вручил сборной Англии трофей за победу на чемпионате Европы. Англичанки в финале турнира, проходившего в их стране, обыграли Германию. Встреча закончилась со счётом 2:1, причём победный мяч сборная Англии забила в дополнительное время.

Основное время матча закончилось ничьей — 1:1. Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, англичанок вперёд вывела Элла Тун. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте.



В овертайме на 111-й минуте форвард сборной Англии Клои Келли вывела англичанок вперёд. Она на радостях отпраздновала гол, сняв с себя футболку. За это англичанка получила жёлтую карточку. В итоге этот мяч стал победным. Сборная Англии впервые в истории выиграла чемпионат Европы.

Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022: