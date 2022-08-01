«Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ по итогам 3-го тура. «Спартак» вышел на 2-е место

В турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023 сменился лидер после завершения третьего тура соревнований.

Санкт-петербургский «Зенит», одержавший разгромную победу со счётом 5:0 над московским «Локомотивом», вышел в лидеры турнира. В активе сине-бело-голубых семь очков, столько же у московского «Спартака», крупно обыгравшего «Оренбург» (4:1) и вышедшего на вторую строчку, и ЦСКА, который сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (2:2), однако питерцы опережают своих конкурентов по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

На одно очко от лидирующей тройки отстаёт «Сочи» (6), который в этом туре победил грозненский «Ахмат» (2:1). Далее по пять очков в своём активе имеют два клуба – «Динамо» и «Ростов».

С седьмого по 10-е места располагаются сразу четыре команды – «Химки», «Ахмат», «Краснодар» и «Крылья Советов», набравшие по четыре очка. В нижней части турнирной таблицы расположились «Оренбург» (3), «Пари Нижний Новгород» (2), «Локомотив» (2) и «Факел» (2).

Замыкают турнирную таблицу московское «Торпедо» (1) и «Урал», ни набравший ни одного очка.

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