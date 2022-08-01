Матчи на стадионах с Fan ID в третьем туре РПЛ посетили более 34 тыс. болельщиков

В третьем туре чемпионата России по футболу сезона-2022/2023 пять стадионов в различных городах работали с системой Fan ID. Суммарная посещаемость этих матчей составила 34 088 зрителей, согласно статистике представленной на официальном сайте соревнований.

«Урал» – «Краснодар» (1:3) – 2997 зрителей.

«Сочи» – «Ахмат» (2:1) – 3772 зрителей.

«Пари Нижний Новгород» – ЦСКА (2:2) – 11 847 зрителей.

«Крылья Советов» – «Торпедо» (1:1) – 10 159 зрителей.

«Ростов» – «Химки» (1:0) – 5313 зрителей.

Примечательно, что в оставшихся трёх матчах тура без Fan ID посещаемость составила почти вдвое больше – 65 724 зрителей.

«Факел» – «Динамо» (3:3) – 19 258 зрителей.

«Зенит» – «Локомотив» (5:0) – 35 163 зрителей.

«Спартак» – «Оренбург» (4:1) – 11 303 зрителей.

Болельщики «Факела» приехали провожать команду на стадион.