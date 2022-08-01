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Матчи на стадионах с Fan ID в третьем туре РПЛ посетили более 34 тыс. болельщиков

Матчи на стадионах с Fan ID в третьем туре РПЛ посетили более 34 тыс. болельщиков
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В третьем туре чемпионата России по футболу сезона-2022/2023 пять стадионов в различных городах работали с системой Fan ID. Суммарная посещаемость этих матчей составила 34 088 зрителей, согласно статистике представленной на официальном сайте соревнований.

  • «Урал» – «Краснодар» (1:3) – 2997 зрителей.
  • «Сочи» – «Ахмат» (2:1) – 3772 зрителей.
  • «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА (2:2) – 11 847 зрителей.
  • «Крылья Советов» – «Торпедо» (1:1) – 10 159 зрителей.
  • «Ростов» – «Химки» (1:0) – 5313 зрителей.

Примечательно, что в оставшихся трёх матчах тура без Fan ID посещаемость составила почти вдвое больше – 65 724 зрителей.

  • «Факел» – «Динамо» (3:3) – 19 258 зрителей.
  • «Зенит» – «Локомотив» (5:0) – 35 163 зрителей.
  • «Спартак» – «Оренбург» (4:1) – 11 303 зрителей.

Болельщики «Факела» приехали провожать команду на стадион.

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