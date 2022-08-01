Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави подвёл итоги завершившегося турне в США и ответил на вопрос о будущем Френки де Йонга

Хави подвёл итоги завершившегося турне в США и ответил на вопрос о будущем Френки де Йонга
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги завершившегося клубного турне по США, а также ответил на вопрос о будущем полузащитника Френки де Йонга.

«Я очень доволен турне. Мы очень хорошо поработали физически. Были разные игры. Каждая со своей индивидуальной оценкой. Я доволен, у нас есть ещё две недели, чтобы хорошо потренироваться, подготовиться и выступить. Это задача для тренеров.

Де Йонг? Не знаю. Посмотрим, время ещё есть. Рынок открыт ещё месяц, и многое может случиться. Все — часть команды. Большинство из игроков уже знают, останутся ли в клубе. Всегда есть игроки, по которым есть вопросы, и мы посмотрим, что произойдет дальше. В прошлом году у нас было много трудностей, и у нас не было такого состава. Конкуренция сделает нас всех лучше», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, «Барселона» обыграла «Нью Йорк Ред Булз» в последнем матче своего турне со счётом 2:0.

Левандовски приветствует игроков «Барселоны».

Новость по теме
«Барселона» определилась с альтернативой трансферу Маркоса Алонсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022