Хави подвёл итоги завершившегося турне в США и ответил на вопрос о будущем Френки де Йонга

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги завершившегося клубного турне по США, а также ответил на вопрос о будущем полузащитника Френки де Йонга.

«Я очень доволен турне. Мы очень хорошо поработали физически. Были разные игры. Каждая со своей индивидуальной оценкой. Я доволен, у нас есть ещё две недели, чтобы хорошо потренироваться, подготовиться и выступить. Это задача для тренеров.

Де Йонг? Не знаю. Посмотрим, время ещё есть. Рынок открыт ещё месяц, и многое может случиться. Все — часть команды. Большинство из игроков уже знают, останутся ли в клубе. Всегда есть игроки, по которым есть вопросы, и мы посмотрим, что произойдет дальше. В прошлом году у нас было много трудностей, и у нас не было такого состава. Конкуренция сделает нас всех лучше», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, «Барселона» обыграла «Нью Йорк Ред Булз» в последнем матче своего турне со счётом 2:0.

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