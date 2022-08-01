В «Спартаке» опровергли информацию о назначении Хачатурянца главой клуба вместо Федуна

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на информацию о возможном уходе с поста президента клуба Леонида Федуна и назначении на вакантное место экс-главы РПЛ Ашота Хачатурянца.
«Нам о таких перестановках неизвестно. Ещё вчера все называли другую фамилию, до этого говорили ещё что-то. Думаем, что на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно. Относимся к этому спокойно», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
Напомним, Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ в начале осени 2021 года. В ноябре того же года он был официально утверждён в должности, однако уже по окончании сезона-2021/2022 покинул пост президента РПЛ.
Леонид Федун был президентом «Спартака» 18 лет. В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.
- 1 августа 2022
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