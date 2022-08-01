Английская футболистка подсмотрела записку тренера сборной Германии в финале Евро-2022

Во время финального матча чемпионата Европы по футболу – 2022 между сборными Англии и Германии произошёл интересный момент. Футболистка «львиц» Алессия Руссо смогла подсмотреть инструкции главного тренера соперниц Мартины Фосс-Текленбург, которые та передала одной из своих подопечных.
Фото: BBC
Ситуация произошла сразу после гола Клои Келли на 110-й минуте матча. Через три минуты главный тренер Германии провела замену, с помощью которой передала записку защитнице Саре Дурсун-Хаджех. В тот момент, когда немецкая футболистка читала инструкции наставницы, Алессия Руссо подошла сзади и через плечо подсмотрела указания Мартины Фосс-Текленбург. В итоге матч завершился победой англичанок.
Напомним, сборная Англии впервые в истории выиграла чемпионат Европы.
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