Евгению Савину грозит уголовная ответственность по двум статьям
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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Следственный комитет России начал проверку в отношении известного блогера и президента клуба «Красава» Евгения Савина, которого подозревают в дискредитации российской армии.
«По поводу публичных высказываний футбольного блогера и украинского пропагандиста Евгения Савина.
«Красава» наговорил на две статьи УК РФ», — написал Терюшков в своём телеграм-канале.
Напомним, весной Савин опубликовал видео на своём YouTube-канале, в котором украинские футболисты выразили своё мнение по поводу военной спецоперации России на Украине. Позже известный блогер сообщил, что уехал из России, а клуб «Красава» был зарегистрирован на Кипре.
Новость по теме«Красава» Евгения Савина прошёл регистрацию на Кипре
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