Плиев: подарили Лисаковичу селфи-палку после матча с «Рубином»

25-летний российский защитник «Уфы» Константин Плиев после встречи третьего тура Первой лиги, в которой клуб из столицы Башкортостана сыграл вничью на выезде с казанским «Рубином» (0:0), рассказал о забавном подарке для форварда соперников – Виталия Лисаковича.

«Всегда приятно вернуться в Казань, здесь топовый стадион, отличное поле. «Рубин» сегодня ничем не удивил, знали, как они будут играть. Чуть-чуть не хватило обеим командам хладнокровия. У нас новый коллектив, со старой команды четыре-пять человек. Причём многие ушли именно в «Рубин». Но нам ещё нужно время, чтобы сыграться.

Были ли воспоминания с матча в мае? Нет, та игра забыта, сейчас новая игра, новые эмоции. Хотели увезти три очка, но довольны и одним. Судейство? Да нормальное было.

Сделали ли фото с Лисаковичем после матча? Нет, подарили ему селфи-палку. Должны были передать», — приводит слова Плиева «Спорт Бизнес Online».

Напомним, что Виталий Лисакович запомнился своим празднованием забитого мяча в ворота «Уфы» в последнем туре чемпионата России прошлого сезона, когда, открыв счёт в матче он сделал фото с использованием селфи-палки, а затем его команды дважды пропустила и вылетела из Российской Премьер-Лиги.

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