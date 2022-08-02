Стало известно, где сыграет «Шахтёр» матч-открытие нового сезона чемпионата Украины

Донецкий «Шахтёр» проведёт в Киеве матч-открытие нового сезона чемпионата Украины, сообщает журналист Игорь Бурбас.

«На этой неделе будет жеребьевка. Днепр-1» и «Динамо» первый тур пропускают, поскольку у них еврокубковые матчи. Матч-открытие будет играть «Шахтёр» в Киеве на стадионе «Олимпийский» 23 августа. В августе планируют провести два тура – 23 и 28 числа», — сказал Бурбас на Youtube-канале «Чистый подкаст».

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» планирует базироваться во Львове во время проведения чемпионата Украины. 28 июля исполнительный комитет УАФ утвердил план-календарь сезона-2022/2023, согласно которому базовым днём первого тура чемпионата Украины по футболу определено 23 августа.

Прошлый сезон УПЛ был завершён досрочно. Победителем был объявлен «Шахтёр».