Стало известно, почему принц Уильям обнял одну футболистку сборной Англии

Стала известна причина, по которой принц Уильям обнял футболистку сборной Англии Джилл Скотт.



По информации Mirror, игрок и принц обнялись потому что у пары есть локальная шутка, которой они поделились после несчастного случая, в результате которого уроженка Сандерленда Скотт задела принца Уильяма.



Это произошло примерно 10 лет назад, когда мы проводили благотворительное мероприятие, и я поскользнулась, ударила его сбоку и фактически уничтожила его», – рассказала Скотт.

Примечательно, что большинство игроков сборной Англии ограничились рукопожатиями с принцем, в то время, как Скотт удостоилась и неожиданных объятий от столь почётного лица.

Напомним, накануне сборная Англии в финале домашнего женского Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1.