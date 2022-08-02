Миятович: увидев Роналду в форме «Атлетико», я бы подумал, что это сон

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в мадридский «Атлетико».
«Роналду в „Атлетико“? Я спрашиваю себя о том же: как Криштиану будет играть там? Я думаю, что этого не произойдёт, я не знаю ситуации, могу лишь предполагать так же, как и любой другой человек, я просто узнаю всю информацию из СМИ. Я не знаю, я действительно не верю в этот трансфер по многим причинам. Было бы очень странно видеть, как Криштиану Роналду возвращается в Мадрид, да ещё и в „Атлетико“, и играет в дерби с „Реалом“. Увидь мои глаза такое, я бы подумал, что это сон, что этого не происходит», — приводит слова Миятовича Cadena Ser.
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду.
- 2 августа 2022
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