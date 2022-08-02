Радужная машинка чуть не врезалась в украинскую судью Монзуль перед финалом Евро-2022

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 31 июля, проходил финальный матч женского чемпионата Европы. В финале встретились сборные Англии и Германии. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу англичанок. Перед началом игры произошёл забавный эпизод с участием главного арбитра матча украинки Екатерины Монзуль.

По задумке организаторов, мяч на поле должна была доставить миниатюрная версия автомобиля. Машинка, окрашенная в цвета радуги, выехала на поле, а мяч был на её крыше. Далее автомобиль подъехал к арбитру, которая сняла с его крыши мяч и намеревалась поставить его на центр поля, однако в момент того, когда машинка стала ехать к боковой линии, Монзуль встала на её пути, а автомобиль чуть было в неё не врезался. В последний момент столкновения удалось избежать.

Данный момент привлёк внимание болельщиков, которые сразу начали рассказывать в социальных сетях об этом эпизоде.

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