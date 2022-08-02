Немецкий эксперт: в штрафной женской сборной Англии была кристально чистая игра рукой

Немецкий эксперт Торстен Кинхёфер оценил спорный эпизод с возможным пенальти в ворота сборной Англии в финальном матче женского чемпионата Европы по футболу – 2022. В финале сборная Германии уступила Англии со счётом 1:2 (в дополнительное время). В одном из эпизодов мяч попал в руку игроку сборной Англии в штрафной. Но главный арбитр Екатерина Монзуль не стала назначать пенальти.



«Для меня это кристально чистая игра рукой. Мне непонятно, почему не было никаких указаний от арбитров, которые смотрят VAR», – приводит слова эксперта Bild.



В Сети же мнения о работе судьи разделились – одни предпочли списать ошибки Монзуль на неопытность в работе на таких событийных матчах, другие, наоборот, поддержали бывшего английского футболиста Иана Райта в том, что Катерина в первом тайме была более снисходительной к сборной Германии. При этом обе стороны сошлись во мнении, что во втором тайме ей удалось исправиться и взять игру под свой контроль.