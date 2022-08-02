Мартынович — о матче с «Уфой»: старая вражда Слуцкого с судьями роли не сыграла

Защитник «Рубина» Александр Мартынович прокомментировал ничейный результат в матче с «Уфой» (0:0), а также высказался о судействе арбитра Олега Соколова в этой встрече.

«Результатом недоволен, потому что не получилось забить. Мы были ближе к победе. Надо работать над реализацией.



Судейство? Мне кажется, в паре моментов арбитр ошибся и сам это понимает. Но нам нужно решать свои моменты. Конечно, будь судья внимательней, было бы проще. Старая вражда Слуцкого с судьями? Думаю, здесь это роли не играло. Просто в моменте, когда Фамейе убегал один на один, арбитр отвернулся и не видел, что происходит спереди», — приводит слова Мартыновича «Спорт Бизнес Online».

«Рубин» и «Уфа» по итогам трёх туров Первой лиги набрали по четыре очка.