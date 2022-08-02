Мартынович — о матче с «Уфой»: старая вражда Слуцкого с судьями роли не сыграла
Поделиться
Защитник «Рубина» Александр Мартынович прокомментировал ничейный результат в матче с «Уфой» (0:0), а также высказался о судействе арбитра Олега Соколова в этой встрече.
«Результатом недоволен, потому что не получилось забить. Мы были ближе к победе. Надо работать над реализацией.
Судейство? Мне кажется, в паре моментов арбитр ошибся и сам это понимает. Но нам нужно решать свои моменты. Конечно, будь судья внимательней, было бы проще. Старая вражда Слуцкого с судьями? Думаю, здесь это роли не играло. Просто в моменте, когда Фамейе убегал один на один, арбитр отвернулся и не видел, что происходит спереди», — приводит слова Мартыновича «Спорт Бизнес Online».
«Рубин» и «Уфа» по итогам трёх туров Первой лиги набрали по четыре очка.
Новость по темеВидеообзор матча Первой лиги «Рубин» — «Уфа»
Комментарии
- 2 августа 2022
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
10:47
-
10:42
-
10:38
-
10:32
-
10:28
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:16
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:31
-
08:11
-
08:02
-
07:53
-
07:49
-
07:33
-
07:20
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:23
Партнерский контент