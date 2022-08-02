Белотти согласовал условия контракта с «Ромой»
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«Рома» договорилась об условиях контракта с 28-летним нападающим сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «Рома» готова платить Белотти € 2,8 млн в год без учёта бонусов. Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью провёл телефонные переговоры с форвардом, в которых смог убедить его перейти именно в стан «джаллоросси». До этого итальянец отказался от трансфера в «Валенсию» и «Вильярреал».
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Белотти стал свободным агентом, так как «Торино» не смог убедить форварда продлить контракт. Футболист играл за туринцев с 2015 года, успев провести за клуб 251 матч, забить 113 голов и отдать 28 голевых передач. Сейчас Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.
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