Три игры женского футбола — в топ-10 самых популярных передач недели на «Матче»

В период с 25 по 31 июля сразу три женские футбольные игры попали в топ-10 самых популярных передач недели на телеканале «Матч!». Данные доступны в Mediascope.

На четвёртом месте расположился финал чемпионата Европы среди женщин между сборными Англии и Германии. В этой встрече победу одержали англичанки (2:1), тем самым они впервые в своей истории стали чемпионками Европы. На шестом и седьмом местах, соответственно, расположились встречи полуфиналов женского Евро: Англия – Швеция (4:0) и Германия – Франция (2:1).

Самым популярным телеэфиром на прошедшей неделе стала трансляция матча «Спартак» — «Оренбург», в котором московская команда дома разгромила соперника со счётом 4:1.

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