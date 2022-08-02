«Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Флорентином

Аргентинский полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Габриэль Флорентин стал игроком «Оренбурга». Российский клуб объявил о подписании футболиста через необычное видео, опубликованное в телеграм-канале.

23-летний Флорентин — воспитанник «Ривер Плейт». В «Аргентинос Хуниорс» футболист перешёл в конце 2015 года. С тех пор за первую команду аргентинского клуба полузащитник принял участие в 81 матче, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Также Габриэль заработал 19 жёлтых и одну красную карточки.

Напомним, «Оренбург» вернулся в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) спустя два сезона в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).

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