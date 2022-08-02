Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Флорентином

«Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Флорентином
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Габриэль Флорентин стал игроком «Оренбурга». Российский клуб объявил о подписании футболиста через необычное видео, опубликованное в телеграм-канале.

23-летний Флорентин — воспитанник «Ривер Плейт». В «Аргентинос Хуниорс» футболист перешёл в конце 2015 года. С тех пор за первую команду аргентинского клуба полузащитник принял участие в 81 матче, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Также Габриэль заработал 19 жёлтых и одну красную карточки.

Напомним, «Оренбург» вернулся в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) спустя два сезона в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).

Осторожно, в РПЛ завелись гориллы! Обзор 3-го тура. Премьер-лига несправедливости #12:

Новость по теме
Защитник «Оренбурга» Малых: мы сами виноваты в поражении в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022