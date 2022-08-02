Агент 18-летнего форварда Кахвича прокомментировал новость об интересе со стороны «Сочи»

Младен Ратковица, агент 18-летнего нападающего «Графичара» Александара Кахвича, отреагировал на информацию об интересе к своему подопечному со стороны «Сочи».

«Мы предлагали услуги Кахвича российским клубам: общались с несколькими командами — среди них был «Сочи». Но в настоящее время конкретного интереса со стороны «Сочи» нет», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее «РБ Спорт» со ссылкой на собственный источник сообщал, что «Сочи» проявляет предметный интерес к Кахвичу, также возможность приобретения Александара рассматривают ещё несколько российских клубов.

Отметим, что ученик системы «Црвены Звезды» Кахвич в прошлом году попал в список 60 лучших талантов мира по версии The Guardian.