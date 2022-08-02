Агент 18-летнего форварда Кахвича прокомментировал новость об интересе со стороны «Сочи»
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Младен Ратковица, агент 18-летнего нападающего «Графичара» Александара Кахвича, отреагировал на информацию об интересе к своему подопечному со стороны «Сочи».
«Мы предлагали услуги Кахвича российским клубам: общались с несколькими командами — среди них был «Сочи». Но в настоящее время конкретного интереса со стороны «Сочи» нет», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее «РБ Спорт» со ссылкой на собственный источник сообщал, что «Сочи» проявляет предметный интерес к Кахвичу, также возможность приобретения Александара рассматривают ещё несколько российских клубов.
Отметим, что ученик системы «Црвены Звезды» Кахвич в прошлом году попал в список 60 лучших талантов мира по версии The Guardian.
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