Форвард «Торпедо» Караев сообщил, что ему сказал Гончаренко после просмотра в ЦСКА

Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал о просмотре в ЦСКА в начале 2020 года. Напомним, форвард был на сборах московской команды, однако летом того же года заключил контракт с «Уралом».



«Гончаренко — очень требовательный тренер и человек. Говорит всё прямо в лицо, ничего не скрывает. Мы нормально поговорили в последний день сборов: он не стал придумывать отмазки — сказал как есть. Через полгода я понял — он был прав.



Он сказал: «Вполне вероятно, что ты проведёшь полгода в ЦСКА, а потом начнёшь скитаться по арендам. Неопределённость — это очень плохо для футболиста. Тебе это не нужно». Пожали друг другу руки — у меня нет никакой обиды», — приводит слова Караева Sport24.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016 по 2021 год, после чего стал главным тренером «Краснодара». В январе текущего года руководство «быков» расторгло соглашение с Гончаренко.