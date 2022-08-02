Форвард «Торпедо» Караев сообщил, что ему сказал Гончаренко после просмотра в ЦСКА

Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал о просмотре в ЦСКА в начале 2020 года. Напомним, форвард был на сборах московской команды, однако летом того же года заключил контракт с «Уралом».
«Гончаренко — очень требовательный тренер и человек. Говорит всё прямо в лицо, ничего не скрывает. Мы нормально поговорили в последний день сборов: он не стал придумывать отмазки — сказал как есть. Через полгода я понял — он был прав.
Он сказал: «Вполне вероятно, что ты проведёшь полгода в ЦСКА, а потом начнёшь скитаться по арендам. Неопределённость — это очень плохо для футболиста. Тебе это не нужно». Пожали друг другу руки — у меня нет никакой обиды», — приводит слова Караева Sport24.
Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016 по 2021 год, после чего стал главным тренером «Краснодара». В январе текущего года руководство «быков» расторгло соглашение с Гончаренко.
- 2 августа 2022
-
22:15
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:20
-
21:17
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:44
-
20:35
-
20:26
-
20:12
-
20:04
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:26
-
19:24
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
18:44
-
18:29
-
18:27
-
18:11
-
17:58
-
17:45
-
17:43
-
17:42