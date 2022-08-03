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Жота раскрыл, когда сможет вновь сыграть за «Ливерпуль»

Жота раскрыл, когда сможет вновь сыграть за «Ливерпуль»
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Португальский атакующий полузащитник английского «Ливерпуля» Диогу Жота после продления контракта с мерсисайдским клубом раскрыл в каких кондициях он подходит к началу грядущего сезона.

«К сожалению для меня, я травмировался в последней игре за национальную сборную и сейчас у меня не лучшее состояние. Но всё же, я начал тренироваться в предсезонке, думаю смогу сыграть полноценный матч через несколько недель», — цитирует Жоту SkySports.

Напомним, Жота перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» осенью 2020 года. В сезоне-2021/2022 футболист провёл за мерсисайдцев 55 матчей, забил 21 гол и отдал восемь результативных пасов. Текущее соглашение португальца с клубов рассчитано до конца сезона-2026/2027.

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