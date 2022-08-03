Дрис Мертенс может подписать контракт с «Ювентусом»

Бывший вингер «Наполи» Дрис Мертенс может подписать контракт с туринским «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, «Ювентус» готов в полном объёме удовлетворить финансовые потребности игрока сборной Бельгии. Мертенс хочет зарабатывать в новом клубе около € 5 млн в год.



Мертенс является свободным агентом, и ожидалось, что в ближайшее время он подпишет контракт с новым клубом.



Контракт 33-летнего Мертенса с «Наполи» истёк в конце сезона-2021/2022. Игрок выступал за итальянскую команду с 2013 года. С тех пор нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. С 2011 года Мертенс вызывается в национальную команду Бельгии.

Ранее сообщалось, что Мертенс близок к подписанию контракта с «Марселем».