Дрис Мертенс может подписать контракт с «Ювентусом»
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Бывший вингер «Наполи» Дрис Мертенс может подписать контракт с туринским «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, «Ювентус» готов в полном объёме удовлетворить финансовые потребности игрока сборной Бельгии. Мертенс хочет зарабатывать в новом клубе около € 5 млн в год.
Мертенс является свободным агентом, и ожидалось, что в ближайшее время он подпишет контракт с новым клубом.
Контракт 33-летнего Мертенса с «Наполи» истёк в конце сезона-2021/2022. Игрок выступал за итальянскую команду с 2013 года. С тех пор нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. С 2011 года Мертенс вызывается в национальную команду Бельгии.
Ранее сообщалось, что Мертенс близок к подписанию контракта с «Марселем».
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