Источник: «Барселона» согласовала трансфер хавбека Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси»
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«Барселона» и «Лос-Анджелес Гэлакси» достигли договорённости о переходе 22-летнего полузащитника испанской команды Рики Пуча. Хавбек подпишет с новым клубом контракт на три года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, стороны ещё не подписали документы, но уже согласовали всё необходимое.
Пуч находится в структуре «Барселоны» с 2014 года. За первую команду сине-гранатовых Рики в 56 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года. Пуч — бывший игрок молодёжной сборной Испании U21. В первую сборную полузащитник не привлекался.
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
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