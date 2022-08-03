Источник: «Барселона» согласовала трансфер хавбека Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Барселона» и «Лос-Анджелес Гэлакси» достигли договорённости о переходе 22-летнего полузащитника испанской команды Рики Пуча. Хавбек подпишет с новым клубом контракт на три года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, стороны ещё не подписали документы, но уже согласовали всё необходимое.

Пуч находится в структуре «Барселоны» с 2014 года. За первую команду сине-гранатовых Рики в 56 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2023 года. Пуч — бывший игрок молодёжной сборной Испании U21. В первую сборную полузащитник не привлекался.

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