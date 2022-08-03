Илья Кутепов вернулся к тренировкам в общей группе «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе московской команды, сообщает пресс-служба клуба.



В июле Кутепов получил травму, из-за которой пропустил три матча Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Фото: пресс-служба «Торпедо»

Кутепов стал игроком «Торпедо» в начале июля текущего года. Футболист перешёл в московский клуб на правах свободного агента. С 2012 по 2022 год Кутепов защищал цвета «Спартака». На счету игрока — 114 матчей за красно-белых и два забитых мяча.



«Торпедо» в трёх матчах набрало одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (7). В следующем туре чемпионата России «Торпедо» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 7 августа.