Семак: Кругового не стоит отдавать в аренду. Он крепкий игрок обоймы «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в другую команду на правах аренды.



«Я думаю, что не стоит отдавать Кругового в аренду. Всё дело в том, насколько он готов работать и выигрывать конкуренцию. Круг — крепкий игрок нашей обоймы, чемпионат невозможно выиграть вдесятером», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 6 августа на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 20:00 мск. «Зенит» после трёх туров является лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Ахмат» (4) — на восьмом месте.