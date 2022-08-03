Семак: Кругового не стоит отдавать в аренду. Он крепкий игрок обоймы «Зенита»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в другую команду на правах аренды.
«Я думаю, что не стоит отдавать Кругового в аренду. Всё дело в том, насколько он готов работать и выигрывать конкуренцию. Круг — крепкий игрок нашей обоймы, чемпионат невозможно выиграть вдесятером», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 6 августа на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 20:00 мск. «Зенит» после трёх туров является лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Ахмат» (4) — на восьмом месте.
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