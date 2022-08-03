«Челси» хочет продать Ампаду как можно быстрее. Главный претендент — аутсайдер из Серии А

21-летний защитник «Челси» и сборной Уэльса Итан Ампаду близок к переходу в итальянскую «Специю». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



По информации источника, обе стороны заинтересованы в том, чтобы закрыть сделку как можно быстрее.



Ампаду уже выступал в Серии А, где проявил себя с хорошей стороны. В сезоне-2021/2022 он играл за «Венецию» на правах аренды – провёл 29 матчей и отдал три голевые передачи в рамках чемпионата.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость валлийца в € 13 млн. Контракт Ампаду с «Челси» действует до конца сезона-2023/2024.



Ранее «Челси» официально объявил о переходе центрального защитника Калиду Кулибали из «Наполи», таким образом закрыв потенциальную позицию Ампаду.