«Челси» хочет продать Ампаду как можно быстрее. Главный претендент — аутсайдер из Серии А
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21-летний защитник «Челси» и сборной Уэльса Итан Ампаду близок к переходу в итальянскую «Специю». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, обе стороны заинтересованы в том, чтобы закрыть сделку как можно быстрее.
Ампаду уже выступал в Серии А, где проявил себя с хорошей стороны. В сезоне-2021/2022 он играл за «Венецию» на правах аренды – провёл 29 матчей и отдал три голевые передачи в рамках чемпионата.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость валлийца в € 13 млн. Контракт Ампаду с «Челси» действует до конца сезона-2023/2024.
Ранее «Челси» официально объявил о переходе центрального защитника Калиду Кулибали из «Наполи», таким образом закрыв потенциальную позицию Ампаду.
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