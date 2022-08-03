Бразильский новичок «Зенита» Иван планирует выучить русский язык
Поделиться
Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма признался, что планирует выучить русский язык. 25-летний голкипер будет выступать за российскую команду год на правах аренды из «Коринтианса».
«В том, что в «Зените» могу говорить с людьми на одном языке, есть плюсы и минусы. Футболист может оказаться в любой точке мира, и ему надо осваиваться. Если попал во Францию, надо понимать французский. В России – русский. Да, здесь я могу рассчитывать на помощь соотечественников, но выходить из зоны комфорта тоже надо. Буду пытаться это делать, чтобы общаться с русскими игроками. Это даёт большое преимущество. Для этого нужно учить языки», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном:
Комментарии
- 3 августа 2022
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
13:06
-
13:06
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:40
-
12:35
-
12:31
-
12:30
-
12:22
-
12:22
-
12:12
-
12:09
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:37
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
11:23
-
11:14
-
11:08
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:53
-
10:51
-
10:44
Партнерский контент