Бразильский новичок «Зенита» Иван планирует выучить русский язык

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма признался, что планирует выучить русский язык. 25-летний голкипер будет выступать за российскую команду год на правах аренды из «Коринтианса».

«В том, что в «Зените» могу говорить с людьми на одном языке, есть плюсы и минусы. Футболист может оказаться в любой точке мира, и ему надо осваиваться. Если попал во Францию, надо понимать французский. В России – русский. Да, здесь я могу рассчитывать на помощь соотечественников, но выходить из зоны комфорта тоже надо. Буду пытаться это делать, чтобы общаться с русскими игроками. Это даёт большое преимущество. Для этого нужно учить языки», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном: