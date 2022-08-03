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Бразильский новичок «Зенита» Иван планирует выучить русский язык

Бразильский новичок «Зенита» Иван планирует выучить русский язык
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Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма признался, что планирует выучить русский язык. 25-летний голкипер будет выступать за российскую команду год на правах аренды из «Коринтианса».

«В том, что в «Зените» могу говорить с людьми на одном языке, есть плюсы и минусы. Футболист может оказаться в любой точке мира, и ему надо осваиваться. Если попал во Францию, надо понимать французский. В России – русский. Да, здесь я могу рассчитывать на помощь соотечественников, но выходить из зоны комфорта тоже надо. Буду пытаться это делать, чтобы общаться с русскими игроками. Это даёт большое преимущество. Для этого нужно учить языки», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном:

«В Россию приехал со спокойной душой». Первое интервью с бразильским вратарём «Зенита» «В Россию приехал со спокойной душой». Первое интервью с бразильским вратарём «Зенита»
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