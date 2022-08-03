Источник: «ПСЖ» готов подписать Силву, Бернарду не против возвращения во Францию
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру во французской лиге. К 27-летнему португальскому футболисту проявляет интерес «ПСЖ». Сам Силва не против возвращения во Францию, где он играл за «Монако». Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».
Бернарду Силва — воспитанник «Бенфики». В «Монако» он перешёл в 2014 году и за три года во французской команде отметился 28 голами и 19 результативными передачами в 147 матчах (а также выиграл чемпионат страны).
В 2017-м «Манчестер Сити» выкупил права на футболиста за € 50 млн. В 248 играх за горожан «Бернарду» отличился 48 раз и 50 раз отдавал голевые передачи партнёрам. Вместе с «Сити» Силва выиграл 11 трофеев. Его соглашение с командой истекает в 2025 году.
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