Майкл Оливер назначен главным арбитром на Суперкубок УЕФА

37-летний арбитр из Англии Майкл Оливер назначен на матч мадридского «Реала» и франкфуртского «Айнтрахта», в котором команды разыграют Суперкубок УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

Встреча состоится 10 августа на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки.

Ассистентами рефери назначены соотечественники Оливера Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервным арбитром станет литовец Донатас Румшас.

На игре впервые будет применена полуавтоматическая система определения офсайда, которая также будет использоваться в играх группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.

Напомним, «Реал» со счётом 1:0 обыграл «Ливерпуль» в майском финале Лиги чемпионов благодаря голу Винисиуса.

«Айнтрахт» в финале Лиги Европы оказался сильнее шотландского «Рейнджерс» из Глазго (1:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти).

В третьем по значимости европейском турнире, Лиге конференций, победу одержала итальянская «Рома», обыграв в финале «Фейеноорд» из Роттердама.