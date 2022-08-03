Майкл Оливер назначен главным арбитром на Суперкубок УЕФА

37-летний арбитр из Англии Майкл Оливер назначен на матч мадридского «Реала» и франкфуртского «Айнтрахта», в котором команды разыграют Суперкубок УЕФА, сообщает пресс-служба организации.
Встреча состоится 10 августа на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки.
Ассистентами рефери назначены соотечественники Оливера Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервным арбитром станет литовец Донатас Румшас.
На игре впервые будет применена полуавтоматическая система определения офсайда, которая также будет использоваться в играх группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.
Напомним, «Реал» со счётом 1:0 обыграл «Ливерпуль» в майском финале Лиги чемпионов благодаря голу Винисиуса.
«Айнтрахт» в финале Лиги Европы оказался сильнее шотландского «Рейнджерс» из Глазго (1:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти).
В третьем по значимости европейском турнире, Лиге конференций, победу одержала итальянская «Рома», обыграв в финале «Фейеноорд» из Роттердама.
- 3 августа 2022
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