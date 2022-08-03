Вратарь Александр Мелихов перешёл из «Ахмата» в армянский «Урарту»

24-летний голкипер Александр Мелихов перешёл из «Ахмата» в армянский клуб «Урарту», сообщает официальный сайт грозненцев.

В «Ахмат» вратарь перешёл летом 2019 года из томской «Томи». За грозненцев провёл пять матчей, пропустив восемь мячей.

За «Томь» у Александра больше всего игр — 47, 66 мячей пропущено.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в € 250 тыс.

Мелихов выступал за молодёжную сборную России до 21 года, приняв участие в двух матчах.

В сезоне-2021/2022 Премьер-лиги Армении «Урарту» занял шестое место.

После трёх туров нового сезона РПЛ «Ахмат» с четырьмя очками занимает восьмое место. В субботу, 6 августа, грозненцы дома сыграют с санкт-петербургским «Зенитом», который возглавляет турнирную таблицу чемпионата.