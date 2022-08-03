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Бутсы футболистки Алессии Руссо станут экспонатом лондонского Тауэра

Бутсы футболистки Алессии Руссо станут экспонатом лондонского Тауэра
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Футболистка женской сборной Англии Алессия Руссо вручила бутсы, в которых она играла на победном чемпионате Европы, музею лондонского Тауэра, где они будут выставляться как экспонат вместе с другими ценностями на временной выставке.

«Когда мне позвонили, я была невероятно удивлена. Я приехала на встречу в Тауэр, вручила бутсы, и теперь они там.

Я не совсем понимаю, почему понадобились мои бутсы, но люди из музея Тауэра — великолепные, и я очень рада тому, что вокруг женского футбола сейчас такой ажиотаж», — рассказала Руссо BBC.

Бутсы футболистки будут представлены на временной выставке.

В полуфинале турнира Руссо забила красивый гол пяткой в матче со Швецией (4:0). Она поучаствовала во всех матчах турнира, каждый раз выходя на поле на замену. На счету Руссо четыре забитых мяча на прошедшем Евро.

23-летняя футболистка выступает за «Манчестер Юнайтед».

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