«Через полгода я понял — он был прав». Караев рассказал о частном разговоре с Гончаренко

Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал об общении с бывшим тренером ЦСКА Виктором Гончаренко. Караев находился на просмотре у ЦСКА в начале 2020 года, но летом того же года подписал контракт с «Уралом», в составе которого и дебютировал в РПЛ.

«Очень требовательный тренер и человек. Говорит всё прямо в лицо, ничего не скрывает. Мы нормально поговорили в последний день сборов: он не стал придумывать отмазки — сказал как есть. Через полгода я понял — он был прав.

Что он сказал? «Вполне вероятно, что ты проведёшь полгода в ЦСКА, а потом начнёшь скитаться по арендам. Неопределённость — это очень плохо для футболиста. Тебе это не нужно». Пожали друг другу руки — у меня нет никакой обиды», — приводит слова Караева Sport24.