АПЛ обяжет всех игроков и персонал пройти курс обучения сексуальному согласию

Все игроки и персонал Английской Премьер-лиги должны будут пройти обязательный курс обучения сексуальному согласию, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в этом сезоне были введены новые правила из-за давления на лигу и Футбольную ассоциацию Англии, из-за ряда обвинений, выдвинутых против игроков АПЛ, которых подозревали в изнасиловании.

Ранее Премьер-лига проводила семинары для игроков академии и основной команды в возрасте от 14 до 23 лет, которые включали сексуальные отношения, получение согласия и понимание сексуальных домогательств и издевательств.

Но такая подготовка не была обязательной для всех старших специалистов. Клубы, которые не будут проводить такие семинары, подвергнутся дисциплинарным санкциям.