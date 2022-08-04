АПЛ обяжет всех игроков и персонал пройти курс обучения сексуальному согласию
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Все игроки и персонал Английской Премьер-лиги должны будут пройти обязательный курс обучения сексуальному согласию, сообщает The Telegraph.
По данным источника, в этом сезоне были введены новые правила из-за давления на лигу и Футбольную ассоциацию Англии, из-за ряда обвинений, выдвинутых против игроков АПЛ, которых подозревали в изнасиловании.
Ранее Премьер-лига проводила семинары для игроков академии и основной команды в возрасте от 14 до 23 лет, которые включали сексуальные отношения, получение согласия и понимание сексуальных домогательств и издевательств.
Но такая подготовка не была обязательной для всех старших специалистов. Клубы, которые не будут проводить такие семинары, подвергнутся дисциплинарным санкциям.
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