Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АПЛ обяжет всех игроков и персонал пройти курс обучения сексуальному согласию

АПЛ обяжет всех игроков и персонал пройти курс обучения сексуальному согласию
Комментарии

Все игроки и персонал Английской Премьер-лиги должны будут пройти обязательный курс обучения сексуальному согласию, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в этом сезоне были введены новые правила из-за давления на лигу и Футбольную ассоциацию Англии, из-за ряда обвинений, выдвинутых против игроков АПЛ, которых подозревали в изнасиловании.

Ранее Премьер-лига проводила семинары для игроков академии и основной команды в возрасте от 14 до 23 лет, которые включали сексуальные отношения, получение согласия и понимание сексуальных домогательств и издевательств.

Но такая подготовка не была обязательной для всех старших специалистов. Клубы, которые не будут проводить такие семинары, подвергнутся дисциплинарным санкциям.

Новый сезон АПЛ: очередная битва «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Новый сезон АПЛ: очередная битва «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022