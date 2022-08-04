«Да кто такой этот Мане». Президент «Айнтрахта» о предстоящем матче с «Баварией»

Президент «Айнтрахта» Петер Фишер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в первом туре чемпионата Германии.

На стадионе снова будет восторженная атмосфера, будет энергия. И, конечно, у нас есть шанс. Если в итоге будет ничья, я не буду плакать. Мане? Кто, чёрт возьми, такой этот Мане. Кстати, мы всегда относительно неплохо играли с «Баварией», когда в команде был Роберт Левандовски. Но хочу сказать, что «Бавария» — это очень хорошая команда», — приводит слова Фишера RTL.de.

Матч первого тура между «Айнтрахтом» и «Баварией» состоится 5 августа. Встреча пройдёт во Франкфурт-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк», начало – 21:30 мск.

Напомним, нападающий Садио Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.