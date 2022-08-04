«Да кто такой этот Мане». Президент «Айнтрахта» о предстоящем матче с «Баварией»
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Президент «Айнтрахта» Петер Фишер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в первом туре чемпионата Германии.
На стадионе снова будет восторженная атмосфера, будет энергия. И, конечно, у нас есть шанс. Если в итоге будет ничья, я не буду плакать. Мане? Кто, чёрт возьми, такой этот Мане. Кстати, мы всегда относительно неплохо играли с «Баварией», когда в команде был Роберт Левандовски. Но хочу сказать, что «Бавария» — это очень хорошая команда», — приводит слова Фишера RTL.de.
Матч первого тура между «Айнтрахтом» и «Баварией» состоится 5 августа. Встреча пройдёт во Франкфурт-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк», начало – 21:30 мск.
Напомним, нападающий Садио Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.
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