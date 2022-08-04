«Как себя чувствуешь, родная?» В Англии возмутились вопросом футболистке сборной Руссо

Зрители телеканала ITV возмутились вопросом ведущего Ричарда Мадли, который он адресовал нападающей женской сборной Англии Алессии Руссо после победы команды на чемпионате Европы.

«Как себя чувствуете? Прошло три дня. Если бы я был вашим отцом и спросил: «Как себя чувствуешь, родная?», что бы вы ответили?» — спросил Мадли.

23-летняя спортсменка призналась, что сильно измотана и подавлена. Однако многие зрители телеканала остались недовольны обращением Ричарда и написали свои возмущения в «Твиттере»:



«Ричард Мадли только что сказал Алессии Руссо: «Как себя чувствуешь, родная?» Как неуместно».



«О, неуместные дедушки снова берут интервью у одной из футболисток. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?»



«Если бы я был вашим отцом и спросил вас об этом, что бы вы сказали?» О чём, Ричард?? Ричард, «кто твой папа?»

Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками. Видеоролик: